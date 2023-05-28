Гасперини о финале ЛЧ: «Манчестер Сити» фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы"

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча с «Интером» (2:3) в 27-м туре поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» — фаворит, но «Интер» был создан, чтобы устроить им проблемы. Лига чемпионов — это турнир, в котором решают эпизоды, и произойти может все что угодно. У «Интера» хорошие шансы», — сказал Гасперини.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.