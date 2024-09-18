Эмери посвятил победу «Астон Виллы» над «Янг Бойз» ушедшему из жизни Гэри Шоу

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Янг Бойз» (3:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Эта победа — для Гэри Шоу [бывший нападающий «Астон Виллы» скончался на этой неделе в возрасте 63 лет]. На выезде всегда сложно, и наш прошлогодний опыт это показал. Самое важное — это процесс, которым мы здесь занимаемся. Вы должны создать новый путь, и тот путь, который мы создали в прошлом году в Лиге конференций, был фантастическим, хотя мы и не дошли до финала — сейчас мы добавляем», — приводит слова Эмери сайт УЕФА.

«Астон Вилла» следующий матч в Лиге чемпионов проведет 2 октября дома против «Баварии».