Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:36

Эмери посвятил победу «Астон Виллы» над «Янг Бойз» ушедшему из жизни Гэри Шоу

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Янг Бойз» (3:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Эта победа — для Гэри Шоу [бывший нападающий «Астон Виллы» скончался на этой неделе в возрасте 63 лет]. На выезде всегда сложно, и наш прошлогодний опыт это показал. Самое важное — это процесс, которым мы здесь занимаемся. Вы должны создать новый путь, и тот путь, который мы создали в прошлом году в Лиге конференций, был фантастическим, хотя мы и не дошли до финала — сейчас мы добавляем», — приводит слова Эмери сайт УЕФА.

«Астон Вилла» следующий матч в Лиге чемпионов проведет 2 октября дома против «Баварии».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Янг Бойз
Унаи Эмери
Читайте также
Бывшая жена обвинила Грицюка в намеренном снижении зарплаты в СКА
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане безрассудным шагом
СМИ рассказали об одобрении операции с пейджерами на встрече Нетаньяху с кабмином
Популярное видео
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости