Главный тренер «Астон Виллы» Эмери назвал фантастической игру Батракова

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери перед матчем с «Галатасараем» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов поделился мнением об игре полузащитника турецкой команды Алексея Батракова.

21-летний россиянин выйдет на матч с «Астон Виллой» с первых минут. Игра пройдет на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и начнется в 20.45 по московскому времени.

«Батраков — очень-очень хороший футболист. В последнее время он демонстрирует фантастическую игру, поэтому нужно быть внимательными», — приводит TNT Sports слова Эмери.

Батраков перешел в «Галатасарай» в августе. В сезоне-2026/27 он провел 4 матча в Лиге чемпионов и забил в них 4 гола.