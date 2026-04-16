Артета — о выходе «Арсенала» во второй полуфинал ЛЧ подряд: «Мы сделали то, что клубу не удавалось за 140 лет»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал очень важным моментом выход команды в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2025/26.

15 апреля лондонцы на своем поле сыграли вничью со «Спортингом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче. «Арсенал» победил соперника на этой стадии по сумме двух встреч (1-0).

«Это очень важный момент. Войти в число четырех полуфиналистов — отличная работа. Это отличный вечер. Я очень рад за всех наших людей. Выйдя в полуфинал Лиги чемпионов во второй раз подряд, мы сделали то, что этому клубу ни разу не удавалось сделать за 140 лет», — приводит ВВС слова Артеты.

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Атлетико», который днем ранее выбил с турнира «Барселону» (3-2).

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