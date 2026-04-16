Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

16 апреля, 00:53

Артета — о выходе «Арсенала» во второй полуфинал ЛЧ подряд: «Мы сделали то, что клубу не удавалось за 140 лет»

Алина Савинова

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал очень важным моментом выход команды в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2025/26.

15 апреля лондонцы на своем поле сыграли вничью со «Спортингом» (0:0) в ответном четвертьфинальном матче. «Арсенал» победил соперника на этой стадии по сумме двух встреч (1-0).

«Это очень важный момент. Войти в число четырех полуфиналистов — отличная работа. Это отличный вечер. Я очень рад за всех наших людей. Выйдя в полуфинал Лиги чемпионов во второй раз подряд, мы сделали то, что этому клубу ни разу не удавалось сделать за 140 лет», — приводит ВВС слова Артеты.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют выход в&nbsp;полуфинал Лиги чемпионов.Скромное счастье Артеты. «Арсенал» засушил «Спортинг» и вышел на «Атлетико»

В полуфинале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «Атлетико», который днем ранее выбил с турнира «Барселону» (3-2).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
Читайте также
Учительницу в Киеве оштрафовали за показ детям русскоязычного мультфильма
«Будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было». Большунов — о снятии санкций от МОК, позиции FIS, норвежцах и своей мотивации
Кот Ларри отказался комментировать предстоящее соседство с собакой Бернэма
Пашинян сравнил Армению с бьющейся о стекло птицей
Германия не пустила россиян на Европейские юношеские игры глухих
Капитан «Спартака» Зобнин развелся с супругой Раминой после 14 лет брака
Популярное видео
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь от стыкового раунда до финального матча
Перес намерен подписать Майкла Олисе из «Баварии»
Сафонов образца этого сезона против Доннаруммы прошлого. Кто выступил лучше?
Кроос: «Энрике заменил Дембеле, своего лучшего игрока, на 65-й минуте полуфинала ЛЧ и никто не протестовал»
Дюгарри раскритиковал тренера «ПСЖ» Энрике за тактику с выносом Сафоновым мячей в аут
Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую»
Сафонов: «Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Снайдер назвал Камавинга идиотом из-за удаления в матче с «Баварией»

Дембеле, Ольмо, Олисе и Субименди претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости