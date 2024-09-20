Артета о пенальти в ворота «Арсенала»: «Райя сделал один из лучших сейвов, которые я видел в своей жизни»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Аталантой» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Если вы не можете победить, нужно брать хотя бы очко. Мы начали хорошо, затем потеряли контроль и были очень непоследовательны. Игра была открытой, у нас не было проблем в обороне. Во время пенальти Давид Райя сделал один из лучших сейвов, которые я видел в своей жизни», — приводит пресс-служба УЕФА слова Артеты.

В следующем матче Лиги чемпионов «Арсенал» 1 октября примет «ПСЖ». «Аталанта» сыграет на выезде с «Шахтером» 2 октября.