Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты» отметил работу менеджмента итальянского клуба.

— «Аталанта» — очень симпатичная команда, могу только похвалить ее тренера, — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага. — Три-четыре года строительства, стабильный состав, усиленный благодаря грамотной селекции на трансферном рынке. Что завтра будет главным? Как всегда, завладеть инициативой.

Хатебур и де Роон — фантастические командные игроки с великолепной психологией. У них все складывается здорово. Еще они привлекли Сэмма Ламмерса, которого я тоже считаю очень умным игроком. Это важный этап в его карьере.