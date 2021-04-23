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Глава УЕФА пригрозил «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» исключением из Лиги чемпионов

20:22
Александер Чеферин. Фото AFP
Александер Чеферин. Фото AFP
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Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о клубах, которые не отказались от участия в Суперлиге.

«Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они командой Суперлиги или европейским клубом. Если они говорят, что мы в Суперлиге, то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, то они могут играть в своем собственном турнире», - приводит слова Чеферина Associated Press.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Дополнительная информация:

https://apnews.com/article/europe-madrid-champions-league-milan-barcelona-f473f32f8519fe261aac5af049c4c536

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