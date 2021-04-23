Глава УЕФА пригрозил «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» исключением из Лиги чемпионов

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о клубах, которые не отказались от участия в Суперлиге.

«Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они командой Суперлиги или европейским клубом. Если они говорят, что мы в Суперлиге, то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, то они могут играть в своем собственном турнире», - приводит слова Чеферина Associated Press.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».