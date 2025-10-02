Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:30

Глава «Кайрата» — о матче против «Реала»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча общего этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).

— Какие ваши эмоции от игры с «Реалом»? Несмотря на результат, кажется, что команду не в чем упрекнуть.

— Эмоции самые сильные. Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое — увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент.

— Были ли вы в раздевалке после игры? Что сказали ребятам и какими были их эмоции?

— Да, был. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней — гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с «Реалом», а вошли в историю нашего футбола.

— До матча вы сказали: «Верю, что команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли, а от радости». Есть ли ощущение, что даже после поражения грусти было мало?

— Абсолютно. Это был праздник футбола. Да, счет не в нашу пользу, но, когда весь стадион кричит: «Алга, «Кайрат»!» («Вперед, «Кайрат». — Прим. «СЭ») против 15-кратного победителя главного еврокубка, это уже радость, которую не измеришь счетом на табло. Болельщики получили эмоции, которые останутся с ними навсегда.

— Последние дни или даже недели в жизни, пожалуй, не только вашего клуба, но и страны были особенными. Мечтаете все это повторить или такое бывает лишь однажды?

— Мы точно знаем: это не разовое чудо. Это начало нового пути. Клуб будет расти, и мы сделаем все, чтобы подобные вечера повторялись снова и снова. У Казахстана и ФК «Кайрат» есть огромный футбольный потенциал, мы это доказали.

В следующем туре «Кайрат» на своем поле сыграет с кипрским «Пафосом».

Кайрат Боранбаев, защитник &laquo;Кайрата&raquo; Александр Мартынович и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.«Сказал ребятам: гордитесь своей игрой с «Реалом», вы вошли в историю». Интервью владельца «Кайрата»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
Читайте также
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Глава «Кайрата»: «Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов»
«Сказал ребятам: гордитесь своей игрой с «Реалом», вы вошли в историю». Интервью владельца «Кайрата»
«Барселона» заглохла в решающий момент. Где команда, которую так превозносили?
Хейлунн — о дубле с передач Де Брейне в матче со «Спортингом»: «Кевин — легенда футбола»
Кунде — о поражении от «ПСЖ»: «Они доказали, что являются чемпионами Европы»
Консейсау: «Ювентус» потерял 2 очка в матче с «Вильярреалом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Де Брейне рассказал, что у него нет проблем в общении с Конте

Глава «Кайрата»: «Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости