Глава «Кайрата» — о матче против «Реала»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент»

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча общего этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).

— Какие ваши эмоции от игры с «Реалом»? Несмотря на результат, кажется, что команду не в чем упрекнуть.

— Эмоции самые сильные. Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое — увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент.

— Были ли вы в раздевалке после игры? Что сказали ребятам и какими были их эмоции?

— Да, был. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней — гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с «Реалом», а вошли в историю нашего футбола.

— До матча вы сказали: «Верю, что команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли, а от радости». Есть ли ощущение, что даже после поражения грусти было мало?

— Абсолютно. Это был праздник футбола. Да, счет не в нашу пользу, но, когда весь стадион кричит: «Алга, «Кайрат»!» («Вперед, «Кайрат». — Прим. «СЭ») против 15-кратного победителя главного еврокубка, это уже радость, которую не измеришь счетом на табло. Болельщики получили эмоции, которые останутся с ними навсегда.

— Последние дни или даже недели в жизни, пожалуй, не только вашего клуба, но и страны были особенными. Мечтаете все это повторить или такое бывает лишь однажды?

— Мы точно знаем: это не разовое чудо. Это начало нового пути. Клуб будет расти, и мы сделаем все, чтобы подобные вечера повторялись снова и снова. У Казахстана и ФК «Кайрат» есть огромный футбольный потенциал, мы это доказали.

В следующем туре «Кайрат» на своем поле сыграет с кипрским «Пафосом».