Сегодня, 11:00

Глава «Кайрата» — о «Реале»: «Именно в таких матчах мы растем быстрее всего»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» оценил значимость игры против «Реала» (0:5) для клуба.

«Это великая команда, с огромным опытом и мастерством. Но именно в таких матчах мы растем быстрее всего. Для нас честь сыграть против «Реала» и увидеть воочию футбол самого высокого уровня. Важно было сыграть с лучшими игроками мадридского клуба, что и произошло. Мы увидели другой класс и куда нам надо расти», — сказал Боранбаев «СЭ».

В следующем туре «Кайрат» на своем поле сыграет с кипрским «Пафосом».

Кайрат Боранбаев, защитник &laquo;Кайрата&raquo; Александр Мартынович и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Глава «Кайрата»: «Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов»
Глава «Кайрата» — о матче против «Реала»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент»
«Сказал ребятам: гордитесь своей игрой с «Реалом», вы вошли в историю». Интервью владельца «Кайрата»
«Барселона» заглохла в решающий момент. Где команда, которую так превозносили?
Хейлунн — о дубле с передач Де Брейне в матче со «Спортингом»: «Кевин — легенда футбола»
Кунде — о поражении от «ПСЖ»: «Они доказали, что являются чемпионами Европы»
  • Vitossss1

    я вчера не поверил и не поставил

    02.10.2025

  • Кристина 1985

    за вчерашний матч спс и реально зашло

    02.10.2025

  • :Точный счёт Матчей:

    'Приветствуем!! Кому Хорошо приподнять нужно? Есть Точный счёт матча. Начало матча через час Связь с нами ; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru

    02.10.2025

    • Глава «Кайрата»: «Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов»

