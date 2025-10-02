Глава «Кайрата» — о «Реале»: «Именно в таких матчах мы растем быстрее всего»

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» оценил значимость игры против «Реала» (0:5) для клуба.

«Это великая команда, с огромным опытом и мастерством. Но именно в таких матчах мы растем быстрее всего. Для нас честь сыграть против «Реала» и увидеть воочию футбол самого высокого уровня. Важно было сыграть с лучшими игроками мадридского клуба, что и произошло. Мы увидели другой класс и куда нам надо расти», — сказал Боранбаев «СЭ».

В следующем туре «Кайрат» на своем поле сыграет с кипрским «Пафосом».