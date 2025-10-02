Футбол
Сегодня, 10:45

Глава «Кайрата»: «Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.

— Вы правда верите в выход в плей-офф, как об этом рассказывали перед матчем в интервью Андрею Аршавину?

— Да, я верю. В футболе все возможно. Мы понимаем, что конкуренция невероятная, но именно вера и поддержка болельщиков делают невозможное возможным.

— Кстати, как прошла встреча с Аршавиным? О чем удалось пообщаться?

— Очень тепло. Андрей всегда прямо говорит о футболе, о сильных и слабых сторонах команд. Обсуждали перспективы, его опыт очень ценен для нас. Улетая, пожелал нам удачи в других матчах.

В следующем туре «Кайрат» на своем поле сыграет с кипрским «Пафосом».

Кайрат Боранбаев, защитник &laquo;Кайрата&raquo; Александр Мартынович и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус.«Сказал ребятам: гордитесь своей игрой с «Реалом», вы вошли в историю». Интервью владельца «Кайрата»
