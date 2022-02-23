Глава МИД Британии призвала бойкотировать финал Лиги чемпионов в России
В Англии призвали бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который планируется в Санкт-Петербурге, не должен проводиться в России, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на канал Sky News.
«Я четко заявляю, нет, не должен. Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его», — ответила Трасс в эфире телеканала.
Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной.
Матч финала Лиги чемпионов-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».
Источник: https://rsport.ria.ru/
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