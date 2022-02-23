Глава МИД Британии призвала бойкотировать финал Лиги чемпионов в России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который планируется в Санкт-Петербурге, не должен проводиться в России, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на канал Sky News.

«Я четко заявляю, нет, не должен. Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его», — ответила Трасс в эфире телеканала.

Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной.

Матч финала Лиги чемпионов-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».