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Сегодня, 16:10

Глава МИД Британии призвала бойкотировать финал Лиги чемпионов в России

В Англии призвали бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Иван Шитик
Корреспондент

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который планируется в Санкт-Петербурге, не должен проводиться в России, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на канал Sky News.

«Я четко заявляю, нет, не должен. Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его», — ответила Трасс в эфире телеканала.

Ранее появилась информация о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной.

Матч финала Лиги чемпионов-2022 пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая на стадионе «Газпром Арена».

Источник: https://rsport.ria.ru/
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