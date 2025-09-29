Глава «Кайрата» Боранбаев: «Верю, что команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли, а от радости»

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиям от матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» — это легенда футбола, и никто не спорит, что они фавориты. Но для меня важнее не то, что скажет табло после финального свистка, а то, с каким сердцем выйдет наша команда. Я жду, что ребята будут играть смело, гордо и честно — за клуб, за город, за страну. Что они оставят на поле всю душу и характер. Сам факт этого матча уже вписан в историю, но я верю, что наша команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли поражения, а от гордости и радости за свой клуб», — сказал Боранбаев «СЭ».

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.

В первом туре общего этапа испанская команда обыграла на своем поле «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил «Спортингу» (1:4).