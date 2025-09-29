Глава «Кайрата» Боранбаев — об игре с «Реалом»: «Чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем»

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в разговоре с «СЭ» оценил значимость матча Лиги чемпионов против «Реала».

«В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что «Кайрат» оказался в Лиге чемпионов, — это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали «Реал» в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть. Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез», — сказал Боранбаев «СЭ».

Матч между «Реалом» и «Кайратом» в Лиге чемпионов пройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.

В 1-м туре общего этапа испанская команда обыграла на своем поле «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил «Спортингу» (1:4).