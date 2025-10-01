Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что у него возникли трудности с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что у него возникли трудности с проходом на матч общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» (0:5).

Игра прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате.

«Проходили на матч очень сложно, меры безопасности были очень жесткие. Понятно, что полиция знала, что многие люди пытаются пройти без билетов, поэтому, даже когда люди имели право пройти, это вызывало некоторые сложности. Я, конечно, не видел всего, но толпа была очень настойчивой, скажем так, ее приходилось сдерживать. Поэтому проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили. У ворот были примерно минут за 45, вошли через 15 минут после начала», — приводит слова Дворковича ТАСС.

В следующем туре «Кайрат» на своем поле сыграет с кипрским «Пафосом».