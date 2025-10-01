Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:20

Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что у него возникли трудности с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»

Сергей Ярошенко

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что у него возникли трудности с проходом на матч общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» (0:5).

Игра прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате.

«Проходили на матч очень сложно, меры безопасности были очень жесткие. Понятно, что полиция знала, что многие люди пытаются пройти без билетов, поэтому, даже когда люди имели право пройти, это вызывало некоторые сложности. Я, конечно, не видел всего, но толпа была очень настойчивой, скажем так, ее приходилось сдерживать. Поэтому проходили долго, к началу не попали, но тем не менее удовольствие получили. У ворот были примерно минут за 45, вошли через 15 минут после начала», — приводит слова Дворковича ТАСС.

В следующем туре «Кайрат» на своем поле сыграет с кипрским «Пафосом».

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Кайрат
ФК Реал
Аркадий Дворкович
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия — Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Компани: «Мечта «Баварии» — сыграть в финале Лиги чемпионов и постараться победить в нем»
Франк: «Когда счет стал 0:2, «Тоттенхэм» заиграл лучше «Буде-Глимта»
Лига чемпионов, расписание и результаты 2-го тура: «Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити» и другие матчи
Осимхен: «Победили очень сильную команду, выложившись на полную»
Распадори: «Я хорошо освоился в «Атлетико»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Компани: «Мечта «Баварии» — сыграть в финале Лиги чемпионов и постараться победить в нем»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости