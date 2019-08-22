Гийом Оаро: «Мы были слишком любезны с «Црвеной Звездой» и сделали ей два подарка»
10:06
Форвард «Янг Бойз» Гийом Оаро — о матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:2). Он забил один из мячей с пенальти.
— Мы показали хороший футбол, но были слишком любезными с соперниками и сделали им два подарка, — цитирует нападающего официальный сайт УЕФА. — Мы расстроены, потому что мы доминировали в этом матче и создали много моментов, но не победили. Для них это хороший результат, но борьба еще не окончена.
Ответный матч состоится 27 августа в Белграде.
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