Гирасси установил рекорд по голам за сезон в Лиге чемпионов среди африканцев

Нападающий «Боруссии» Серу Гирасси стал рекордсменом по голам за сезон в Лиге чемпионов среди африканских футболистов.

29-летний гвинеец оформил хет-трик в ответном матче против «Барселоны» (3:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. На счету Гирасси 13 мячей. Предыдущим рекордсменом был ивуариец Себастьян Аллер, который забил 11 голов за один розыгрыш в сезоне-2021/22.

«Боруссия» уступила «Барселоне» по сумме двух встреч и вылетела из Лиги чемпионов.