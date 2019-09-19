Вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме по итогам второго игрового дня 1-го тура Лиги чемпионов вошел в символическую сборную дня по версии WhoScored, сообщил «Локомотив» в Twitter.

Гилерме попал туда за яркую игру по итогам победного матча железнодорожников на выезде против «Байера» (2:1). Также в эту символическую сборную в числе прочих вошли форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

Гилерме в символической сборной второго игрового дня первого тура #ЛигаЧемпионов по версии WhoScored ?? https://t.co/Rxb3adF7Fp — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 19, 2019

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