Гильерме: «В пятый раз играем с «Атлетико», уже пора их обыгрывать!»

Вратарь и капитан «Локомотива» Гильерме прокомментировал ничью с «Атлетико» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Железнодорожники играют с мадридцами третий год подряд, в предыдущих четырех играх они потерпели четыре поражения).

— Уже пятый раз играем с «Атлетико», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ». - Уже пора их обыгрывать! Мы молодцы, до конца боремся за очки. Самое главное, что заработали очко. Самый сложный момент был — удар Феликса под перекладину.