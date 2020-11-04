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Гильерме: «В пятый раз играем с «Атлетико», уже пора их обыгрывать!»

01:29

Вратарь и капитан «Локомотива» Гильерме прокомментировал ничью с «Атлетико» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Железнодорожники играют с мадридцами третий год подряд, в предыдущих четырех играх они потерпели четыре поражения).

— Уже пятый раз играем с «Атлетико», — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ». - Уже пора их обыгрывать! Мы молодцы, до конца боремся за очки. Самое главное, что заработали очко. Самый сложный момент был — удар Феликса под перекладину.

Локомотив — Атлетико

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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