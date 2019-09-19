Гильерме: «Сделали свое дело! Всех с победой!»

Вратарь «Локомотива» Гильерме после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) опубликовал в Instagram фотографии с одноклубниками.

«Сделали свое дело! Всех с победой! Одна команда», — написал Гильерме.

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