Гильерме: «Сделали свое дело! Всех с победой!»
05:43
Вратарь «Локомотива» Гильерме после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) опубликовал в Instagram фотографии с одноклубниками.
«Сделали свое дело! Всех с победой! Одна команда», — написал Гильерме.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур