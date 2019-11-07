Гильерме рассказал об ошибке в матче с «Ювентусом»

Голкипер «Локомотива» Гильерме объяснил свою ошибку в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Москве (1:2). На 4-й минуте голкипер выронил мяч между ногами после удара со штрафного Криштиану Роналду, после чего его внес в ворота Аарон Рэмси — и гости открыли счет.

«Забыл поймать мяч. Уже думал о контратаке». Гильерме рассказал об ошибке в матче с «Юве» pic.twitter.com/DVpA5QgtSa — СЭ Футбол (@se_football) November 7, 2019

— Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают, — признал Гильерме на презентации формы сборной России. — Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.

Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз. (Евгений Белоусов)