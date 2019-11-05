Гильерме призвал к спокойствию перед матчем «Локомотива» с «Ювентусом»

Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал в своем Instagram фотографию перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Спокойно», — подписал фото Гильерме.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей