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Гильерме призвал к спокойствию перед матчем «Локомотива» с «Ювентусом»

19:58
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Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал в своем Instagram фотографию перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Спокойно», — подписал фото Гильерме.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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