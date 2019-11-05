Гильерме призвал к спокойствию перед матчем «Локомотива» с «Ювентусом»
19:58
Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал в своем Instagram фотографию перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».
«Спокойно», — подписал фото Гильерме.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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