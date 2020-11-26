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Гильерме попал в команду недели Лиги чемпионов

16:21
Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Локомотива» Маринату Гильерме был включен в команду недели Лиги чемпионов, сообщает официальный Twitter УЕФА. Вчера «Локо» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в Мадриде, а вратарь не позволил соперникам забить.

Команда недели Лиги чемпионов: Гильерме («Локомотив»), Сержиньо Дест («Барселона»), Оскар Вендт («Боруссия» М), Нико Эльведи («Боруссия» М), Зайду Сануси («Порту»), Робин Госенс («Аталанта»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Кингсли Коман («Бавария»), Мартин Брэйтуэйт («Барселона»), Чиро Иммобиле («Лацио»).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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