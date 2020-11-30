Вратарь «Локомотива» Гильерме перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» отметил важность предстоящей встречи. По его словам, он думает только о ней.

— Дал ли мне что-то пропуск игры в РПЛ? Может быть, да. У нас график очень тяжелый. Но пауза дает мне больше эмоций на важные игры. Завтра — ключевая игра в сезоне. Эта пауза дает время лучше подготовиться к игре.

Замена в матче сборной? Это вообще прошлое. Неважно, что было в сборной. Я думаю только о завтрашней игре.

Мы знаем, насколько важна эта игра. Надеюсь, мы выйдем на поле с уверенностью и дисциплиной. Мы знаем их сильные стороны. Надеюсь, все получится и мы выиграем. (Наталья Юрина)