Геркус объяснил свои слова о том, что Николич «научился парковать электричку»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объяснил свое высказывание «Николич научился парковать электричку» после матча железнодорожников против «Атлетико» (0:0) в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Вчера после матча «Атлетико» — «Локомотив» я написал: «Николич научился парковать электричку». Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал этот искренним уважением. Respect. Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинировано.

Конечно, моменты «Атлетико» создавал, десятки моментов, но до ударов в створ дошли единицы. Блистательный Гиля спокойно вытащил все что летело в створ.

В общем, Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с его дисциплиной может даже не пытаться.

Лучший оборонительный футбол в России. Well done!" - написал у себя в Telegram-канале Геркус.

После четырех туров групповой стадии «Локомотив» занимает 3-е место в своей группе с 3 очками.