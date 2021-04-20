Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу создания Суперлиги.

«Беспрецедентная реакция футбольной и политической общественности — ВСЕ, абсолютно все высказываются против этой идеи — вкупе с откровенно убогой презентацией нового турнира обрекает заговорщиков не просто на поражение, а на оглушительное, позорное поражение.

Новый турнир не смогли правильно представить, «продать» общественности, той самой молодежи, на которую ссылается Перес, даже и не попытались. Где красивые презентации? Где сногсшибательные ролики? Где пресс-конференция наконец с кучей обещаний? Всего этого нет. Ноль маркетинга, ноль пиара. Бунт выглядит вынужденным и скороспелым, истеричным, а значит будет подавлен.

Вопрос ближайших дней, когда дрогнут и побегут самые слабые и неуверенные участники заговора. Атлетико или Арсенал, к примеру, или Ливерпуль (надеюсь) выступят с заявлениями, что их ввели в заблуждение, запутали и они всегда были за все хорошее против всего плохого. И тогда оставшимся крышка. Их будут гнать и пинать пожизненно. Никаких компромиссов», — написал Геркус в Telegram.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Руководителем новой организации был избран президент «Реала» Флорентино Перес. Его заместителями стали президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глэйзер.