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Геркус — о Суперлиге: «Это бунт, который выглядит вынужденным и истеричным, а значит будет подавлен»

17:20
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу создания Суперлиги.

 
&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов: Джорджиньо Вейналдум бьет по&nbsp;воротам Тибо Куртуа. Теперь их&nbsp;клубы будут играть постоянно?Разговоры, что Суперлига убивает футбол, — бред. Наоборот, она может его спасти

«Беспрецедентная реакция футбольной и политической общественности — ВСЕ, абсолютно все высказываются против этой идеи — вкупе с откровенно убогой презентацией нового турнира обрекает заговорщиков не просто на поражение, а на оглушительное, позорное поражение.

Новый турнир не смогли правильно представить, «продать» общественности, той самой молодежи, на которую ссылается Перес, даже и не попытались. Где красивые презентации? Где сногсшибательные ролики? Где пресс-конференция наконец с кучей обещаний? Всего этого нет. Ноль маркетинга, ноль пиара. Бунт выглядит вынужденным и скороспелым, истеричным, а значит будет подавлен.

Вопрос ближайших дней, когда дрогнут и побегут самые слабые и неуверенные участники заговора. Атлетико или Арсенал, к примеру, или Ливерпуль (надеюсь) выступят с заявлениями, что их ввели в заблуждение, запутали и они всегда были за все хорошее против всего плохого. И тогда оставшимся крышка. Их будут гнать и пинать пожизненно. Никаких компромиссов», — написал Геркус в Telegram.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Руководителем новой организации был избран президент «Реала» Флорентино Перес. Его заместителями стали президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глэйзер.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/546

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов