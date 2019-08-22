Георгиос Масурас: «Олимпиакос» сделал большой шаг навстречу групповому турниру"

Вингер «Олимпиакоса» Георгиос Масурас после победы над «Краснодаром» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (4:0) отметил, что команда сделала большой шаг для выхода в групповую стадию.

— Сегодня мы сделали большой шаг навстречу групповому турниру, — цитирует пресс-служба УЕФА Масурса. — Мы с играли с правильным настроем с первой минуты и справились с контратакующим потенциалом соперника. Кроме этого, мы создавали свободные зоны, создавали моменты и в итоге добились крупной победы.

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