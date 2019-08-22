Георгиос Масурас: «Олимпиакос» сделал большой шаг навстречу групповому турниру"
00:32
Вингер «Олимпиакоса» Георгиос Масурас после победы над «Краснодаром» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (4:0) отметил, что команда сделала большой шаг для выхода в групповую стадию.
— Сегодня мы сделали большой шаг навстречу групповому турниру, — цитирует пресс-служба УЕФА Масурса. — Мы с играли с правильным настроем с первой минуты и справились с контратакующим потенциалом соперника. Кроме этого, мы создавали свободные зоны, создавали моменты и в итоге добились крупной победы.
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001139/match=2027017/index.html
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...