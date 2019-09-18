Геннадий Орлов: «Зенит» выглядел очень солидно!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что остался доволен игрой «Зенита» против «Лиона» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:1).

— Закономерный результат? Или «Лион» был поближе к победе?

— Справедливый итог. «Зенит» очень правильно выстроил игру. Я поздравляю Семака. Это его дебют в Лиге чемпионов в роли тренера. Добротная, солидная ничья! Самое главное, что Сергей Богданович рискнул и не прогадал.

— Что вы имеете в виду?

— Включил в стартовый состав Осорио и Караваева. Эти футболисты всего несколько дней в команде, но Семак в них поверил. Значит, селекционная работа клуба реально помогла главному тренеру. Новички сегодня усилили игру питерцев — особенно в обороне. «Зенит» действительно выглядел очень солидно! (Виталий Айрапетов)

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