Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак готовит команду сыграть иначе с «Лейпцигом» в матче группового турнира Лиги чемпионов, нежели в матче предыдущего тура с «Лионом».

— Убедительная победа над «Ростовом» и качество игры дает основание полагать, что «Зенит» увезет очки из Лейпцига?

— Предстоит непростое испытание. Говорил на эту тему с Сергеем Богдановичем Семаком. Спрашивал его: «Ну что, сыграете в три центральных защитника, как в Лионе?»

— И что вам ответил тренер?

— Что не факт. «Лейпциг» играет не так, как французы. Мне нравится, что Семак постоянно находится в тактическом поиске. Вот мы не раз говорили, что «Зениту» нужен плеймейкер. Для тренера этот вопрос по-прежнему актуален. Однако пока команда обходится без такого игрока. Семак — молодец, ставит перед собой самую высокую планку! Даже если команда убедительно побеждает, тренер все равно стремится к совершенству.

— Ожидали, что Караваев так быстро вольется в игру «Зенита»?

— В матче с «Локомотивом» Вячеслав смотрелся не очень убедительно. Там Семак немного просчитался. Но вот против «Ростова» тренер учел прежние недочеты. Мне нравится, как Семак тщательно разбирает соперников. (Виталий Айрапетов)

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