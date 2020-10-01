Геннадий «Орлов: «Хорошо, что «Зениту» не попалась «Барса». А «Боруссию» Семак уже обыгрывал»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. «Зениту» в соперники достались дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». Команда сыграет в группе F. «Локомотив» выступит в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». Соперниками «Краснодара» по группе Е стали «Севилья», «Челси» и «Ренн».

— Нормальный жребий для «Зенита». Дортмунд, конечно, фаворит в этой группе. Хотя не так давно «Зенит» обыгрывал «Боруссию». Семак как раз исполнял обязанности главного тренера (улыбается). «Лацио» — крепкий соперник. Но шансы на выход из группы у питерцев есть. Правда, надо укрепиться перед ЛЧ. Хорошо, что «Барселона» не попалась (смеется). Вот «Локомотиву» будет сложнее всех. «Бавария», «Атлетико»... «Краснодар» тоже попал в весьма серьезную компанию. Но надо бороться. В общем, пока наибольшие шансы на выход из группы у «Зенита». (Виталий Айрапетов)