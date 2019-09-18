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Геннадий Орлов: «Через полтора месяца Кокорин вольется в состав»

04:30
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Александр Кокорин уже через полтора месяца сможет влиться в состав. Во вторник форвард во вторник покинул ИК-4 по УДО.

— Азмун ушел на скамейку из-за травмы, и полноценной замены ему пока не видно.

— Когда иранец получил повреждение, сразу подумал о Кокорине, с которым «Зенит» подписал контракт. Александр может стать реальным джокером. Единственное — ему надо набрать форму. Месяц или полтора — и, думаю, уже вольется в состав.

— Так быстро?

— Да. Сейчас ему еще нужно пройти углубленное медобследование. А затем... Во всяком случае, мотивация у Кокорина будет сумасшедшая! Помню, я спрашивал Эдуарда Стрельцова, как ему удалось вернуться в большой футбол после тюрьмы, что им двигало? (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Орлова

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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