Гендиректор «Шахтера» высоко оценил выступление команды в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как он оценивает выступление команды в Лиге чемпионов. Также он сравнил результаты команды с результатами российских клубов.

«В тех условиях, в которых мы играли, результат, который мы получили — очень значимый, — цитирует Палкина сайт украинских каналов «Футбол 1/2/3». — Если оценивать групповую стадию по пятибалльной шкале мы должны поставить себе пятерку.

Мы должны сравнивать себя себе подобными. С клубами, которые находятся в странах примерно того же уровня. Я думаю это клубы Восточной Европы. Если посмотреть сколько очков заработали все участники, которые играют, то «Краснодар» — 5 очков «Локомотив» — 3, «Зенит» — 1, «Динамо» — 4, «Ференцварош» — 1, а «Шахтер» — 8».

«Шахтер» занял третье место в своей группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14.00 по московскому времени.