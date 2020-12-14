Гендиректор «Шахтера» высоко оценил выступление команды в Лиге чемпионов
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как он оценивает выступление команды в Лиге чемпионов. Также он сравнил результаты команды с результатами российских клубов.
«В тех условиях, в которых мы играли, результат, который мы получили — очень значимый, — цитирует Палкина сайт украинских каналов «Футбол 1/2/3». — Если оценивать групповую стадию по пятибалльной шкале мы должны поставить себе пятерку.
Мы должны сравнивать себя себе подобными. С клубами, которые находятся в странах примерно того же уровня. Я думаю это клубы Восточной Европы. Если посмотреть сколько очков заработали все участники, которые играют, то «Краснодар» — 5 очков «Локомотив» — 3, «Зенит» — 1, «Динамо» — 4, «Ференцварош» — 1, а «Шахтер» — 8».
«Шахтер» занял третье место в своей группе и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://footballua.tv/news/95021-sergey-palkin-gruppa-shahtera-byla-samaya-silnaya-za-vsyu-istoriyu-vystupleniy-v-lch
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