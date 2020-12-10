Гендиректор «Шахтера» потроллил «Интер» после вылета миланцев из еврокубков
12:00
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин на своей странице в Instagram опубликовал новое фото после матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). После этой ничьей украинцы стали третьими и продолжат борьбу в Лиге Европы, итальянцы — вылетели из еврокубков.
Палкин сфотографировал баннер на «Джузеппе Меацца» с надписью «Arrivederci», что в переводе с итальянского переводится как «До свидания», и добавил веселый смайлик.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. Начало — в 15.00 (мск).
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