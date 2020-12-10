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Гендиректор «Шахтера» потроллил «Интер» после вылета миланцев из еврокубков

12:00
Сергей Палкин. Фото ФК «Шахтер».
Сергей Палкин. Фото ФК «Шахтер».
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин на своей странице в Instagram опубликовал новое фото после матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). После этой ничьей украинцы стали третьими и продолжат борьбу в Лиге Европы, итальянцы — вылетели из еврокубков.

Палкин сфотографировал баннер на «Джузеппе Меацца» с надписью «Arrivederci», что в переводе с итальянского переводится как «До свидания», и добавил веселый смайлик.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. Начало — в 15.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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