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Гендиректор «Локомотива»: «Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру»

07:45
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что команда показала достойную игру в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру, — цитирует ТАСС Кикнадзе. — Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Посмотрим, продолжаем борьбу. Травмы, конечно, беспокоят, но некоторые игроки травмируются, другие возвращаются в строй, посмотрим, как будет в ближайшей игре с тульским «Арсеналом».

Локомотив — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6951929

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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