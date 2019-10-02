Гендиректор «Локомотива»: «Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил, что команда показала достойную игру в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Несмотря на то, что проиграли, показали очень достойную игру, — цитирует ТАСС Кикнадзе. — Низкий поклон всем болельщикам, такой поддержки я не припомню. Посмотрим, продолжаем борьбу. Травмы, конечно, беспокоят, но некоторые игроки травмируются, другие возвращаются в строй, посмотрим, как будет в ближайшей игре с тульским «Арсеналом».

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