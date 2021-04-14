Гендиректор «Боруссии» Ватцке оценил шансы на победу в ответном матче с «Манчестер Сити»
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от ответного матча против «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Перед первой игрой я считал, что наши шансы на победу – 10 процентов. Теперь они гораздо выше. Я не знаю, насколько выше, но ситуация стала лучше, тем более мы знаем, что они уже трижды не смогли преодолеть стадию четвертьфинала. Если мы забьем первыми, то мысль об этом может вновь появиться у них в головах.
Я отлично знаю Гвардьолу. Он один из лучших тренеров в мире. Но очевидно, что если ты тренируешь «Манчестер Сити», а клуб потратил так много денег, то они хотят выиграть Лигу чемпионов», – цитирует Ватцке BBC Sport.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
Ответная встреча состоится сегодня, 14 апреля, в Дортмунде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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