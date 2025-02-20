Газзаев высоко оценил игру Кварацхелии за «ПСЖ» после разгрома «Бреста» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил игру Хвичи Кварацхелии после победы «ПСЖ» над «Брестом» (7:0) в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов.

В матче Кварацхелия отметился забитым голом и результативной передачей.

«На сегодняшний день парижане демонстрируют очень хорошую игру и добиваются отличных результатов, и Хвича принимает в этом непосредственное участие, сразу же показав свои лучшие качества. Я очень рад за него и хочу пожелать ему, чтобы он лишь прогрессировал и показывал свой столь высокий уровень игры и результативности и дальше», — сказал Газзаев «СЭ».

«ПСЖ» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Ливерпулем» или «Барселоной». Жеребьевка состоится в пятницу, 21 февраля.

Денис Сафронов