Газзаев прокомментировал изменения формата Лиги чемпионов

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с «СЭ» высказал мнение по поводу изменений в формате Лиги чемпионов.

«В первую очередь, эта реформа пойдет на пользу клубам, которые финансируются за счет регионального и федерального бюджета. Это безусловный плюс. Помимо этого, больше шансов заработать на количестве матчей. За каждый положительный результат в Лиге чемпионов команда получает бонусы. Для клубов это большая мотивация выигрывать и зарабатывать».

Также Газзаев отметил, что увеличение количества клубов усилит конкуренцию за места в Лиге чемпионов среди клубов РПЛ.

«Конечно, конкуренция за путевки в Лигу чемпионов возрастет. С учетом увеличения мест в турнире, увеличится и количество команд, стремящихся туда попасть. Соответственно, конкуренция обострится. С точки зрения материальных условий, все клубы будут стараться выйти туда. Конкуренция будет не только за шанс поиграть в самом престижном европейском турнире, но и за возможность улучшить финансовое положение», — добавил Газзаев.

Ранее, 10 февраля, стало известно о возможных изменениях в формате ЛЧ, которые предлагает УЕФА. Среди них есть пункт об увеличении числа участников группового турнира с 32 клубов до 36.

По мнению владельца «Спартака» Леонида Федуна, необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора в еврокубках.

(Владимир Пушкарев)