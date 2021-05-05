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Газизов поздравил Зинченко с выходом в финал Лиги чемпионов

11:50
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Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил бывшего уфимца, ныне игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, с выходом в финал Лиги чемпионов. «Сити» вечером 4 мая обыграл ПСЖ со счетом 2:0 в ответном матче.

«Сашу Зинченко уже поздравил. Сказал все, что думаю.Вместе с пресс-атташе сегодня разговаривали с ним. Похвалили его, сказали: «Ты молодец. Мы гордимся тем, что работали вместе», — сказал Газизов «СЭ».

Александр Зинченко играл за «Уфу» в 2015-2016 годах. Последний раз бывший футболист чемпионата России, который мог выиграть Лигу чемпионов, был Дмитрий Аленичев в составе «Порту» в 2004 году.

(Екатерина Звенигородская)

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