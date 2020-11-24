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Газинский и Кайо поругались во время атаки «Севильи»

24 ноября 2020, 23:39
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Игроки «Краснодара» Кайо и Юрий Газинский устроили перепалку на поле прямо во время матча группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2). Кубанцы совершили обрез в центре поля, и когда «Севилья» побежала в атаку, они стали кричать друг на друга. Когда атака «Севильи» чуть не привела к голу, они побежали к своим воротам.

Затем они продолжили выяснять отношения, после чего подключились к атаке команды.

«Краснодар» пропустил второй гол на пятой добавленной минуте и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Краснодар — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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