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Гаттузо назвал, чего не хватило «Наполи» в матче с «Барселоной»

02:27
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо? после поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команде не хватило стабильности.

— Нам есть о чем сожалеть. Мы выпали из игры на полчаса и напропускали, — цитирует пресс-служба УЕФА Гаттузо. — Злюсь, что пропустили со «стандарта». Нам не хватило стабильности, хотя мы уверенно начали матч и могли забить на первых минутах. У меня хорошие игроки, но чтобы стать еще лучше, им нужно поменять подход к делу. Я разочарован. Считаю, что мы могли добиться большего.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027129--barcelona-vs-napoli/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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