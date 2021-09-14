Гасперини: «В этот раз у «Аталанты» в Лиге чемпионов группа сложнее, чем в предыдущие годы»
00:37
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы знаем, что представляет собой «Вильярреал», особенно дома. Это будет важная игра для этой Лиги чемпионов. Ее гимн дает большой стимул, и мы должны быть готовы. Мы встречаемся с очень сильными командами, но в Лиге чемпионов всегда лучшие. У нас одно и то же желание учиться. У нас очень сложная группа, сложнее, чем в предыдущие годы. Мы сделаем все, что в наших силах», — приводит слова Гасперини Football Italia.
«Аталанта» в группе F встретится с «Вильярреалом», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». В первом матче команда из Бергамо сыграет 14 сентября против испанского клуба.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю