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Гасперини уверен, что матч с «ПСЖ» будет эмоциональным

10 июля 2020, 21:40
Джан Пьеро Гасперини. Фото Medium.com.
Джан Пьеро Гасперини. Фото Medium.com.
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с «ПСЖ».

«Мы уже переживали эти эмоции, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — «ПСЖ» — великолепная команда, которая ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. Мы уже испытали атмосферу еврокубков. Уверен, это будет эмоциональный момент. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате. У нас будет время подумать о Лиге чемпионов».

Матч «Аталанта» — «ПСЖ» состоится 12 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

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