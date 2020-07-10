Гасперини уверен, что матч с «ПСЖ» будет эмоциональным

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с «ПСЖ».

«Мы уже переживали эти эмоции, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — «ПСЖ» — великолепная команда, которая ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов. Мы уже испытали атмосферу еврокубков. Уверен, это будет эмоциональный момент. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате. У нас будет время подумать о Лиге чемпионов».

Матч «Аталанта» — «ПСЖ» состоится 12 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.