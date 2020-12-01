Гасперини: «Учитывая наших соперников, выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы для «Аталанты» большим достижением»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна».

«Мы надеемся, что сможем выиграть или сыграть вничью в заключительном матче группового этапа, но сначала нам нужно сконцентрироваться на сражении с Мидтьюлланном». Это не решающий матч, но мы должны думать об этом.

В последних играх мы потеряли приличное количество очков, особенно в серии А, но я увидел у команды правильный настрой. Игроки подошли к игре как нельзя лучше. Они делают все возможное, чтобы прогрессировать и продолжать участвовать во всех турнирах. Учитывая наших соперников, выход в плей-офф стал бы для нас большим достижением», – приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.