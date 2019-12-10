Гасперини считает, что у «Шахтера» больше шансов на выход из группы ЛЧ, чем у «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини — о матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера». Украинцы занимают 2-е место с 6 очками, итальянцы (5) — последние.

- Мы верим в свои силы после сложного начала в этом турнире, трех поражений кряду, у нас еще есть возможности бороться за выход в следующий этап, — цитирует специалиста Football.ua. - Это дает нам, в первую очередь, психологические силы.

Равны ли шансы на итоговый успех? Считаю, что у «Шахтера» их больше, хотя бы исходя из положения команд в турнирной таблице. «Шахтер» не обязан рисковать в завтрашнем матче в отличие от нас. Мы должны играть на победу, поэтому я считаю, что шансы «Шахтера» немного выше.

В начале нашего турнирного пути сказывалась неопытность. «Аталанта» была вынуждена много учиться, ибо это непривычный формат. В матче против «Манчестер Сити» мы поняли, что можно играть с командами такого уровня. Потом провели великолепный поединок с загребским «Динамо». Нам вполне по силам добиться нужного результата.

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