Гасперини считает, что игра с «Ювентусом» поможет «Аталанте» подготовиться к матчу с «ПСЖ»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 32-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Он отметил, что эта игра поможет подойти к матчу с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Завтра нас ждет большая игра, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Она будет основополагающей для нас в ожидании Лиги чемпионов и для понимания, насколько мы последовательны в нашем подходе. «Ювентус» — это еще один претендент на трофей. В этом матче мы сможем испытать тот вызов, который нас может ждать в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Мы подойдем к этой игре с вниманием и концентрацией. У «Ювентуса» есть желание и возможность выиграть еще одно скудетто. Думаю, у них большое преимущество над «Лацио». У нас была исключительная серия матчей как в плане результата, так и в плане игры. Нам нужно продолжать в том же духе и постараться как можно лучше подготовиться. Осталось семь матчей. Это не так много, но очки сейчас значат еще больше. Для нас очень важно заработать достаточно очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это наша главная цель. Если мы сможем подняться выше, будет еще лучше».

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится 11 июня. Начало в 22.45 по московскому времени.