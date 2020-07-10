Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гасперини считает, что игра с «Ювентусом» поможет «Аталанте» подготовиться к матчу с «ПСЖ»

10 июля 2020, 21:59
Джан Пьеро Гасперини. Фото acmilaninfo.com.
Джан Пьеро Гасперини. Фото acmilaninfo.com.
Теги:

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 32-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом». Он отметил, что эта игра поможет подойти к матчу с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Завтра нас ждет большая игра, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Она будет основополагающей для нас в ожидании Лиги чемпионов и для понимания, насколько мы последовательны в нашем подходе. «Ювентус» — это еще один претендент на трофей. В этом матче мы сможем испытать тот вызов, который нас может ждать в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Мы подойдем к этой игре с вниманием и концентрацией. У «Ювентуса» есть желание и возможность выиграть еще одно скудетто. Думаю, у них большое преимущество над «Лацио». У нас была исключительная серия матчей как в плане результата, так и в плане игры. Нам нужно продолжать в том же духе и постараться как можно лучше подготовиться. Осталось семь матчей. Это не так много, но очки сейчас значат еще больше. Для нас очень важно заработать достаточно очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это наша главная цель. Если мы сможем подняться выше, будет еще лучше».

Матч «Ювентус» — «Аталанта» состоится 11 июня. Начало в 22.45 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир