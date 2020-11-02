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Гасперини рассказал о потерях «Аталанты» перед матчем с «Ливерпулем»

19:05
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» сообщил, что не смогут сыграть полузащитник Робин Госенс и защитник Мартин де Роон.

«Похвалы со стороны Клоппа не могут не радовать. К завтрашнему матчу мы подойдем с желанием испытать себя на фоне лучшей команды Европы и мира. Де Роон и Госенс травмированы, остальные могут успеть восстановиться», — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

После двух туров у «Ливерпуля» шесть очков и первое место в группе D, у «Аталанты» — четыре балла и второе место.

Матч «Аталанта» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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