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Гасперини прокомментировал игру Иличича

27 февраля 2021, 17:29
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру нападающего Йосипа Иличича.

24 февраля «Аталанта» на своем поле уступила «Реалу» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гасперини выпустил Иличича на 56-й минуте игры и заменил на 86-й.

«Иличичу нужно быть в хорошей форме, мы не можем его выпускать на поле, когда он в таком состоянии. Я всегда надеюсь, что такой игрок, как он, сможет справиться, но теперь я понимаю, что он должен хорошо тренироваться, чтобы вернуться в команду. Я думаю, что про него слишком много вопросов, команда не зависит полностью от Йосипа», — приводит слова 63-летнего специалиста Football Italia.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» пройдет 16 марта в Мадриде. Следующую игру в чемпионате «Аталанта» проведет 28 февраля с «Сампдорией».

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