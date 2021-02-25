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Гасперини об удалении Фройлера: «Это самоубийство для футбола»

01:32
Джан Пьеро Гасперини. Фото Twitter
Джан Пьеро Гасперини. Фото Twitter

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после матча с «Реалом» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда играла в меньшинстве с 17-й минуты после удаления Ремо Фройлера.

«Это был бы другой матч, если бы мы играли 11 на 11, — цитирует специалиста Football Italia 25 февраля. — Игра была разрушена. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, была решена ситуация с правилом игры рукой. Теперь у нас есть соблазн убрать любую форму контакта из футбола, и для спорта это самоубийство. Меня дисквалифицировали в серии А за то, что я что-то сказал. Если я скажу еще что-то, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. Но это самоубийство для футбола.

У нас не должно быть арбитров, которые никогда не играли в футбол и не понимают разницу между отбором и фолом. Если они не могут определить разницу, им нужно искать другую работу. Тогда вместо них нужно взять тех, кто играл в футбол. Теперь у судей есть также повторы, есть все, чтобы судить, и даже с повторами они принимают неправильные решения.

Ты так долго ждешь этого вечера, а потом все оказывается разрушенным. Я не жалуюсь на результат, мы могли проиграть в любом случае, но мы могли хотя бы сыграть в свой футбол».

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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