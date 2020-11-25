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Гасперини — о матче с «Ливерпулем»: «Нам противостоит великая команда»

11:56
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Нам противостоит великая команда, так что поединок обещает быть сверхтрудным. «Ливерпуль» делает экстраординарные вещи. Для нас же само участие в Лиге чемпионов — уже большое достижение. Матч с «Ливерпулем» — само по себе достижение вне зависимости от результата. Но мы, конечно, хотим показать хорошую игру. И у нас есть все условия для того, чтобы это сделать», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Аталанта» состоится сегодня. Начало — в 23.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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