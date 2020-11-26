Гасперини гордится победой над «Ливерпулем» на «Энфилде»
04:24
Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини после победы над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (2:0) отметил, что это невероятное достижение.
— Когда я работал в «Дженоа», там любили вспоминать, как победили здесь в 1992 году, — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини. — Теперь мне удалось выиграть на «Энфилде» с «Аталантой». Это невероятное достижение. Полезно это и с точки зрения турнирной борьбы.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029428--liverpool-vs-atalanta/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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