Гасперини доволен опытом, полученным в матчах с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини после поражения от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что не жалеет о своем выборе.

«Я не жалею о своем первоначальном выборе. Мы не можем позволить себе допускать ошибки и раздавать подарки в виде голов. Хотели сыграть лучше. Жаль, что так вышло.

Это отличный опыт для любого тренера, игрока, для любого клуба. Нам выпал шанс сыграть против одного из сильнейших клубов Европы. Мы хорошо провели этот сезон, хотя последние две игры все-таки разочаровали", — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини.